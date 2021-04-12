О том, что пассажирские перевозки для «Укрзализныци»убыточны, в последнее время разговоры идут постоянно. Но так ли это? А если так, то за счёт чего компания может существовать и действовать?

Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает журналист и политик, бывший заместитель главного редактора интернет-издания «Украинская правда», член наблюдательного совета государственного акционерного общества «Украинская железная дорога» Сергей Лещенко.

«Филиал пассажирской компании «Укрзализныци» на фоне других филиалов – и не такой крупный, и не такой денежный. Просто он у всех на слуху. Перевозка пассажиров для «Укрзализныци» - это благотворительность», - утверждает он.

По его словам, эта сфера полностью убыточна – пассажир платит сорок процентов себестоимости проезда, а государственный бюджет это не компенсирует. Разницу приходится возмещать за счёт других доходов – а они тоже не так уж велики, поскольку грузовые перевозки зачастую производятся тоже не по рыночным ценам.

«Санатории, больницы и тому подобная инфраструктура уже выводятся из состава «Укрзализныци» в отдельные филиалы. Их будущее – тема отдельной дискуссии. Но что касается пассажирских перевозок – проблема не в санаториях, а в том, что эта сфера катастрофически убыточна», - говорит Сергей Лещенко.

Ранее, как сообщает Politeka, возник вопрос об эффективности работы наблюдательного совета «Укрзализныци».

Также этот орган обвинили в нецелевом расходовании денег.