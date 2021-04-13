Терапевт, фитотерапевт, писатель, медицинский блогер Борис Скачко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, почему после коронавируса у пациентов наблюдаются проблемы с ЖКТ, в частности вздутие живота.
«Оставлять вздутие живота нельзя ни в коем случае. Потому что оно опасно здесь и сейчас высоким кардиологическим риском. И если человек неправильно поел, у него вздутие живота – он может внезапно умереть от инфаркта либо от инсульта, или от острой сердечной недостаточности.
Если сердечно-сосудистая система оказалась сильной – то включается другой момент. При вздутии живота нет полноценного переваривания пищи, соответственно, нет полноценного снабжения всех органов и тканей, включая иммунную систему или начиная с нее», - говорит медик.
Скачко назвал две основные причины вздутия живота после перенесенного ковида:
- коронавирусная инфекция – это не только респираторная инфекция, она еще и нарушает работу пищеварительной системы сама по себе, и может вызывать небольшие дисфункции либо усиливать проявления гастрита, панкреатита, дискинезии желчного пузыря, дисбактериоза кишечника. И индикатор того, что здесь не порядок – то вздутие живота, на которое жалуются люди.
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- применение антибиотиков. Антибиотики убивают не только флору, которая активировалась в дыхательной системе, они разрушают микрофлору и в кишечнике. И далеко не у всех она восстанавливается самостоятельно, нужен анализ и целенаправленное решение проблемы.
При вздутии живота терапевт советует незамедлительно обращаться к специалистам.
Также он напомнил, что коронавирусная инфекция при легком течении оставляет слабый иммунитет, который защищает организм от повторного заражения всего месяц-полтора.
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