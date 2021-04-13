Как известно, погода часто влияет на состояние людей, тогда их называют метеозависимыми. Но можно ли как-то избавиться от этой зависимости, рассказал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» терапевт, фитотерапевт, писатель и медицинский блогер Борис Скачко, в частности он обратил внимание на пищевые продукты, которых в своем рационе лучше избегать в таком случае.

По мнению эксперта, справиться с метеозависимостью поможет кофе, но не любой, а только приготовленный правильным способом. «Его следует подбирать, как одежду по погоде», - отмечает он. Например, если у человека гипоксия, то кофеин поможет: он способствует снабжению в мозг крови.

Но нужно понимать, что даже кофеин способствует снабжению только уже имеющихся в организме веществ, а какого-то конкретного продукта, который избавит от метеозависимости раз и навсегда, нет. Прежде всего, нужно правильное питание для каждого конкретного человека, это поможет наладить работу печени, а та уже обеспечит и кровь полезными элементами, и мозг кислородом, и организм обменными процессами на должном уровне.

Скачко объясняет, что говорит метеозависимость о человеческом организме в принципе: это проблемы метаболической системы, ее слабость. «Колебания атмосферного давления, освещённости, влажности воздуха – всё это тест, который ставит перед нами погода», - говорит медик. Если же человек имеет достаточно здоровья, то любые погодные колебания не ухудшат его самочувствие.

Напоминаем, Скачко объяснил, когда применение антибиотиков уместно и целесообразно, а когда - нет .