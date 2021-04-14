Ежедневное использование антиперспиранта стало таким же обязательным делом, как чистка зубов или умывание лица. Однако на просторах интернета можно встретить огромное количество информации о том, что это очень вредно и даже может спровоцировать развитие рака. Так ли это на самом деле?
На этот вопрос специально для Сlutch ответил онкохирург, маммолог, пластический хирург Игорь Зверев.
«Еще один миф о том, что антиперспиранты, которые любят использовать женщины, особенно летом, для уменьшения потоотделения в подмышечной области, как-то влияют на здоровье женской груди или вызывают рак молочной железы. Нет ни одного доказанного исследования, которое бы показало прямую связь использования антиперспиранта и образования каких-то злокачественных опухолей и других заболеваний в груди», - сообщил маммолог.
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