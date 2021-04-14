Бурого медведя по кличке Юра уже доставили в реабилитационный центр в НПП «Синевир», где он будет жить на огражденной территории леса, площадью 12 гектаров.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает «Знай».

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный также обнародовал видео территории центра, где будет содержаться медведь.

"Во время реабилитации Юра также сможет реинтегрироваться в природную среду вместе с представителями своего вида. Это крайне важно, ведь медведь вырос в условиях неволи», - написал Андрей Малеванный.

Ранее специалисты Госэкоинспекции с согласия владельца изъяли животное из ООО "оздоровительно-туристический пансионат "Байка", где медведь содержался в ненадлежащих условиях.

После перевозки в реабилитационный центр медведь Юра будет находиться на карантине, во время которого ветеринары обследуют животное и определят ее состояние здоровья. После этого Юру переселят в других медведей.