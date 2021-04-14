НКРЭКУ планирует закрепить практику ручного установления цен на электрическую энергию и окончательно отказаться от рыночных механизмов ее регулирования

Об этом заявили в «Первой энергетической ассоциации Украины», комментируя новый проект методики НКРЭКУ Об установлении грачиных цен.

«Текущий проект Методики можно расценить как намерение Регулятора отказаться от рыночного ценообразования на рынке электроэнергии и закрепить практику искусственного ограничения уровня цен Регулятором по своему усмотрению, что не характерно практикам как европейских регуляторов, так и регуляторов США», - говорится в заявлении.

В ассоциации отметили, что проект НКРЭКУ нарушает не только обязательства Украины перед Энергетическим сообществом, но и украинское законодательство.

«Методика нарушает требование Закона «О рынке электрической энергии», согласно которому «уровень предельных цен должен влиять на формирование свободной (рыночной) цены в минимальный способ» и выглядит как профанация разумного регулирования, а потому требует коренной переработки», - говорится в заявлении ассоциации.

В ПЭАУ заявили, что введение предложенной НКРЭКУ методики приведет к искажению рыночных механизмов, необоснованным убыткам производителей электроэнергии и в конечном итоге остановке их работы.

Напомним, летом 2020 года Антимонопольный комитет официально обвинил НКРЭКУ в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.