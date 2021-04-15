Политолог Руслан Бизяев в своем блоге рассказал о том, какие события привели к присоединению Австрии к Рейху, при том, что просоциалистически настроенное население больших городов, особенно Вены, хотело соединиться с республиканской Германией Веймара.

«Шесть австрийских дивизий Вермахту явно не мешали. Как и сама Австрия, с ее промышленность и ресурсами. Но как же она оказалась в составе Рейха? Аншлюс. Бескровный захват Германией Австрии достаточно широко освещен в исторической литературе. И у него были свои исторические предпосылки», - рассказал Бизяев.

Он отметил, что в 1921 году во многих районах Австрии были устроены стихийные плебисциты, потом запрещенные союзниками. Они свидетельствовали о желании части населения воссоединиться с великим соседним народом. Просоциалистически настроенное население больших городов, особенно Вены, хотело соединиться с республиканской Германией Веймара, тогда как реакционное сельское население ждало возвращения Габсбургов. Вторая тенденция одержала верх.

«Тогда Австрию пронесло. Но уже с 11 февраля 1934 года Германия начала «качать по-новому». В июле того же года властям Австрии не без труда удалось подавить профашистский путч в Вене», - отметил Бизяев.

По его словам, ситуация оставалась напряженной. «Адольф закусил удила», говорили тогда в политических кругах Европы. Руководство Австрии, решив потянуть время и понадеявшись на союзников 11 июля 1936 года заключило договор с Германией. Согласно этому договору, Австрия обязывалась дружественно относиться к Германии и считать себя составной частью германского государства. Со своей стороны Германия признавала суверенитет и независимость Австрии и обещала не оказывать никакого давления на ее внешнюю политику.

«Но, как известно, поздно пить «Боржоми»... 12 февраля 1938 года австрийский канцлер Шушнинг был «приглашен» в ставку Гитлера, где после продолжительной обвинительной речи Гитлера, бурно перемешанной с угрозами немедленного вторжения и откровенно-презрительных слов в адрес «мирового сообщества», был вынужден принять три новые условия к договору», - говорит Бизяев.

Эти условия предусматривали, что д-р Зейсс-Инкварт, член нацистской партии с 1931 года, назначался министром внутренних дел и начальником сыскной полиции, что давало нацистам абсолютный контроль над австрийской полицией; новая общая политическая амнистия освобождала нацистов, осужденных за различные преступления; австрийская нацистская партия вступала в Патриотический фронт.

«Это был приговор независимой Австрии. 9 марта 1938 года Шушниг решил использовать свой последний шанс. Думая обескуражить нацистов и показать мировой общественности, что австрийцы хотят остаться независимыми, он объявил о проведении плебисцита в ближайшее воскресенье, 13 марта. Гитлер увидел опасность и приказал начать подготовку к вторжению», - рассказал Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев ранее заявил, что ключевым отличием Второй Мировой войны от ее предшественницы стало наличие подвижных войск и авиации.

Он также рассказал, что топливный баланс Третьего рейха до конца войны сводился с избытком.