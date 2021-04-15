«Так, согласно результатам опроса, в Украине среди экологических проблем, которыми больше всего озабочены респонденты – загрязнение водоемов и дефицит питьевой воды (51,0%), рост количества бытовых и промышленных отходов (45,9%) и загрязнения атмосферного воздуха (38,1%).

Эти данные коррелируются и с результатами работы Госэкоинспекции. В частности, в течение прошлого года ДЭИ провела больше всего проверок в сфере обращения с отходами и в части атмосферного воздуха. А в сфере водных ресурсов инспекция за год рассчитала свыше 188 миллионов гривен убытков за такие нарушения, как сбросы загрязняющих веществ в водоемы, засорение рек», - отметил Андрей Малеваный.

Ответственность за эти проблемы украинцы, согласно итогам опроса, в основном возлагают на местную власть. Об этом заявили 63,7% процентов респондентов.

"И действительно, во многих вопросах местная власть на сегодняшний день действует неэффективно. Например, сейчас 22% населения не имеют доступа к системе централизованного вывоза мусора, которую должны организовывать органы местного самоуправления.