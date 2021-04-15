Нехватка питьевой воды, загрязнение воздуха и отходы – эти проблемы являются наиболее актуальными для украинцев согласно результатам работы Госэкоинспекции и согласно опросу Института Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.
«Так, согласно результатам опроса, в Украине среди экологических проблем, которыми больше всего озабочены респонденты – загрязнение водоемов и дефицит питьевой воды (51,0%), рост количества бытовых и промышленных отходов (45,9%) и загрязнения атмосферного воздуха (38,1%).
Эти данные коррелируются и с результатами работы Госэкоинспекции. В частности, в течение прошлого года ДЭИ провела больше всего проверок в сфере обращения с отходами и в части атмосферного воздуха. А в сфере водных ресурсов инспекция за год рассчитала свыше 188 миллионов гривен убытков за такие нарушения, как сбросы загрязняющих веществ в водоемы, засорение рек», - отметил Андрей Малеваный.
Ответственность за эти проблемы украинцы, согласно итогам опроса, в основном возлагают на местную власть. Об этом заявили 63,7% процентов респондентов.
"И действительно, во многих вопросах местная власть на сегодняшний день действует неэффективно. Например, сейчас 22% населения не имеют доступа к системе централизованного вывоза мусора, которую должны организовывать органы местного самоуправления.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Женатый сын Григория Чапкиса попал под чары опасной и свободной Тины Кароль: "Огонь!"
Экс-"холостяк" оказался "не по девочкам", шокирующее признание красавца: "Я смирился с..."
Счастливая Осадчая засветила "беременный" животик рядом с Винником и Кароль: "Как вам идет..."
Украинцев предупредили о надвигающейся опасности на Пасху: "К сожалению..."
Кроме того, Госэкоинспекция неоднократно фиксировала вопиющие случаи несоблюдения природоохранного законодательства, которые допускаются органами местной власти. Так, в прошлом году ДЭИ подала в суд на Львовский городской совет и Львовскую областную государственную администрацию с требованием устранить ряд нарушений в сфере обращения с отходами», - отметил Андрей Малеванный.
Он добавил, что подобные случаи происходят, в частности, потому, что в Украине до сих пор существуют штрафы, размером 85 гривен.
"Такие мизерные суммы не могут способствовать тому, чтобы должностные лица воздерживались от нарушений. Чтобы ситуация изменилась и власть на местах начала действовать эффективнее, необходимо увеличивать штрафные санкции за нарушение природоохранного законодательства», - подчеркнул Андрей Малеваный.
Чиновник также отметил, что сейчас весь мир приходит к пониманию важности защиты окружающей среды. В частности, Европейский союз начал воплощение амбициозного Европейского зеленого курса, который переставит все отрасли человеческой деятельности на рельсы устойчивого развития.