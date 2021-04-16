Нередко, когда солдат возвращается домой с войны, он испытывает посттравматический синдром. Помимо физической реабилитации, очень важно помочь бойцу справиться со своими внутренними проблемами.

Реабилитолог бойцов российско-украинской войны и тренер по легкой атлетике Наталья Крушинская в программе Гарри Табаха « On target» рассказала о важности психологической составляющей реабилитации бойца.

«Первое, с чем я начинаю с ними работать, это разговаривать и узнавать их внутреннее состояние, потому что никакая физическая реабилитация не поможет, если человек психологически в себе замкнут, в депрессии. Изначально ему нужно помочь психологически», - отметила Крушинская.

По словам реабилитолога, ключевым моментом в помощи бойцам является выведение из посттравматического синдрома и введения его в коллектив для групповых занятий физической реабилитации.

Ведущий Гарри Табах подметил, что ключевым фактором, когда боец внешне изуродован, является то, что с ним контактируют внешне и внутренне приятные ему люди. Это вселяет надежду и возвращает человека к возможности воспринимать цвета жизни снова.

«В первую очередь я смотрю на их душу. Для меня нет разницы, имеет ли человек физические проблемы. Я смотрю на душу, его отношение, психологические проблемы. Для меня это более важно, чем физические проблемы. Если их жалеть – то это им не поможет, их нужно психологически поддерживать и мотивировать», - рассказала реабилитолог.

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