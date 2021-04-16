Много солдат, вернувшись с фронта, прошли через реабилитационные центры. К сожалению, существует проблема нехватки подобных инстанций в силу того, что они по большей степени волонтерские.

Реабилитолог бойцов российско-украинской войны и тренер по легкой атлетике Наталья Крушинская в программе Гарри Табаха «On target» рассказала о проблеме нехватки реабилитационных центров для бойцов.

«Я хочу, чтобы было больше таких проектов и не только в Киеве. Чтобы это было на всей территории Украины», - отметила Крушинская.

По словам реабилитолога, подобные инстанции сконцентрированы в основном в Киеве. Существуют мелкие центры и в других регионах, но они держатся чисто на волонтерстве. Гость программы поблагодарила коллег из запада Украины.

«Мы очень благодарны за поддержку, которую они дают украинским бойцам, потому что они и принимают на своих соревнованиях и психологически нас поддерживают», - сказала гость программы.

По словам реабилитолога, в Украине существует проблема того, что подобные инициативы являются исключительно волонтерскими. Государство их не поддерживает, но с каждым годом потребность в подобных инстанциях возрастает.

Напомним, Politeka публиковала заявление Гордона, что стоит попытаться использовать альтернативные источники информации.

Ранее для Politeka Крушинская рассказала о важности психологической составляющей реабилитации бойца.