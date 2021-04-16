Требование для энергетических компаний выполнять Национальный план по сокращению выбросов (НПСВ) должно базироваться на актуальной, а не устаревшей Энергетической стратегии Украины, чтобы государство не претерпело экономических и социальных потерь

Такое мнение высказала нардеп фракции «Голос» Леся Василенко.

«Я согласна со всеми, кто говорил о нехватке стратегии и системного видения. Без этого мы никуда не сдвинемся, ни в решении проблемы с НПСВ, экологизации крупных сжигания установок, и в принципе ни одну другую проблему мы тоже не решим», - сказала Василенко.

Она считает, что в первую очередь нужно начинать с разработки и обсуждения национальной энергетической стратегии или стратегии энергетической безопасности Украины.

«Надо понимать, что никто (в ЕС - ред.) Не будет покупать в Украине грязную электроэнергию, то есть такую, которая изготовлена ​​с очень высоким содержанием выбросов загрязняющих токсичных газов, в том числе производимой с процессами, которые имеют высокое содержание СО2», - подчеркнула нардеп.

Также она добавила, что единственный путь обеспечить энергобезопасность и безопасное, здоровое будущее гражданам можно только путем экологизации и модернизации абсолютно всех предприятий всей промышленности и всей энергетики.

По мнению энергетических компаний «Центрэнерго» и «Донбассэнерго», Кабинета министров Украины нужно перенести сроки реализации Нацплана по сокращению выбросов на угольных электростанциях страны, чтобы избежать роста цен на электроэнергию в 2027 году.

Коммерческий директор "Донбассэнерго" Олег Илларионов сообщил, что в случае реализации НПСВ на действующих условиях и без переноса сроков реализации Украина лишится большинства энергоблоков ТЭС и будет вынуждена импортировать электроэнергию.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 оценивается в 4300000000 грн. В то же время высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. В размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечает невозможность выполнить Национальный план по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в короткие сроки из-за проблем отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.