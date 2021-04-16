В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что присоединение к электросетям проблемных застроек ЖК «Патриотика на озерах» должно происходить в рамках законодательства и действующих документов о присоединении

В частности, в компании говорят, что такими документами являются действующий договор о присоединении жилого комплекса, заключенный в 2012 году, а также План перспективного развития электросетей Киева на 2021-2025 год, который формировался на основе уже существующего договора.

В компании сообщили, что она не может взять на себя такие обязательства, закрепленные в так называемом Меморандуме относительно урегулирования вопроса проблемной застройки ЖК «патриотика на озерах», поскольку они противоречат действующим юридическим документам «ДТЭК КЕМ может опираться на единый документ, касающийся присоединение к электросетям ЖК «патриотика на озерах» - договор о присоединении, который был заключен с ООО «Контактбудсервис» в 2012 году и действует в настоящее время. В договоре указано, что этим договором предусматривается сооружение всех необходимых для присоединения энергообъектов в том числе ПС «Аркада» и воздушной линии «ТЭЦ-5 - Аркада» заказчиком присоединения за его собственный счет », - отметили в пресс-службе компании.

При этом в перспективный план развития электросетей города Киева на 2021-2025 год, утвержденный НКРЕКП, зафиксировано сооружения подстанции и воздушной линии силами и средствами заказчика присоединения, поскольку он разрабатывался и утверждался на основе действующего в настоящее время договора с ООО «Контактбудсервис».

В компании отметили, что 19 апреля 2021 инициировали встречу с участием предыдущего застройщика ЖК «патриотика» и «патриотика на озерах» ООО «Контактбудсервис», нового застройщика ООО «Столица групп», представителей КГГА и других заинтересованных сторон, в рамках которой будут наработаны оптимальные решения вопроса присоединения ЖК «патриотика на озерах».

7 апреля 2021 был представлен Меморандум относительно урегулирования вопроса проблемной застройки ЖК «патриотика» и ЖК «патриотика на озерах». В документе указано, что ДТЭК Киевские электросети (ДТЭК КЕМ) является стороной Меморандума и до конца 2022 имеет построить за счет присоединений подстанцию ​​«Аркада» и воздушную линию 110 кВ «ТЭЦ-5 - Аркада» для питания 10 тыс клиентов ЖК «патриотика на озерах ».

Отметим, ранее сообщалось, что застройщик Stolitsa Group хочет построить для себя подстанцию ​​за счет улучшения электросетей всего Киева.