В цикле программы «10 разговоров с отцом: европейский выбор Украины» журналиста Юрия Рыбчинского его отец, Герой Украины, украинский поет и драматург Евгений Рыбчинский рассказал, почему Шевченко употреблял неполиткорректные названия других наций в своих произведениях и объяснил, как к этому необходимо относиться в 21 веке.

«Он не искал слов, как с этим быть. Когда мы любим кого-то из литераторов или какую-то фигуру художественного мира, не надо думать, что у них никаких недостатков не было, что они были 100% идеальными людьми. Все люди на земле грешны. Я думаю, что какие-то вещи, которые были присущи той среде, из которой он вышел, он не мог от них избавиться. Сегодня мы уже пришли к тому, что, конечно, это ничего не решает», - считает Юрий Рыбчинский.

Он отметил, что от того, что мы назовем поляка «ляхом» или оскорбляем какого-то человека или нацию, мы даем право оскорблять и нас, называя «малороссами» или «хохлами». Относительно исторического контекста он отметил, что, например, и Пушкин, как Шевченко, употреблял слово «жид», поскольку в то время оно не было оскорблением, ведь слова «еврей» не существовало. В Польше и на сегодняшний день нет другого слова, которым они называют эту национальность. По его словам, когда появилось само слово «еврей», которое означает, что это человек, который пришел, чужой человек, то слово «жид» стало оскорбительным.

При этом поет считает, что культурный человек, который осознает, что такие названия могут оскорбить людей, не будет употреблять эти слова. Однако к этому мы пришли уже в 21 веке. С тезисом Евгения Рыбчинского о том, что это было характерно для времени, в котором жил Шевченко и сейчас поэт так не писал бы, Юрий Рыбчинский согласился частично.

«Москаль» он бы употреблял, у него бы это слово оставалось, смотря на ту ситуацию, в которой мы живем. Хотя это слово ничего не решает, и от того, что мы называем россиян «москалями», ничего не изменится. Это очень по-детски и очень наивно. Для меня это дикость, это ничего не решает. Если взять того же Невзорова (Александр Невзоров - российский журналист и публицист, - ред.), все-таки, он придумывает какие-то вещи, какие-то образы, которые сильнее, не просто оскорбляют, а попадают в самое яблочко», - отметил Юрий Рыбчинский.

Ранее Politeka сообщала, что Рыбчинский высказался о СССР: «Все люди так или иначе были и рабами, и зэками в этом государстве».

Напомним, он также рассказал о нюансах христианской истории и о выборе Владимира Великого.