Украинский политолог, правозащитник и общественный деятель Михаил Чаплыга в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» заявил, что у него есть власть.

«Власть не в визитке и не в статусе, и не, грубо говоря, в зеленом кресле на Банковой. Власть у меня и так есть. Власть дается сверху. Она у меня уже есть, зачем мне формализация этой власти. Но нужна ли она мне для того, чтоб я что-то делал? Для того, чтобы что-то делал – да, это инструмент, тогда нужна. Лично мне – поверьте, мне удобно управлять вселенной с дивана», - говорит политолог.

По словам Чаплыги, он не может ни отказаться от своей власти, ни сделать ее больше.

«Она есть как есть. Когда речь идет о власти формальной – ну так кому она нужна? Тем, кому я могу что-то сделать лучше? Так это кому-то она нужна, а мне с этого чего? Украсть деньги мне неинтересно, честно вам скажу. Больше, чем мне надо… Будь у меня хоть миллион – я все равно хожу в одной футболке. Мне оно не надо. Мне не надо самоутверждаться», - рассказал он.

Кроме того, Чаплыга заявил, что пойдет в президенты.

«Я пообещал, я свое слово сдержу. Тем, кто поверил в меня. Это не фамилии каких-то известных людей, это хуже – это простые люди. Вот им я пообещал, им я должен. Я исхожу из того, что если кто-то чего-то добился в жизни, то это не потому, что он такой умный и яркий, а потому, что больше тех, кто не смог этого сделать. И, получается, если я чего-то имею больше, то это потому, что у кого-то чего-то нет. Поэтому, помня этот закон вселенной, я должен делиться тем, что у меня есть, с другими. Это огромная привилегия – иметь возможность помочь другим», - сказал правозащитник.

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