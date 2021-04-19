Более 45 миллионов гривен убытков рассчитано Госэкоинспекцией в сфере обращения с отходами в течение первого квартала 2021 года.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщает «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

«В период с января по март (3 месяца) территориальные органы Госэкоинспекции совершили 1322 проверки субъектов хозяйствования и 255 проверок органов местного самоуправления на соблюдение требований по управлению отходами. По результатам мер контроля вынесено 180 постановлений о наложении штрафов по статьям 52 и 82 КУоАП на должностных лиц ОМС, а на представителей предприятий - 784 таких постановления. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выявленных нарушений, составила 45,1 миллиона гривен», - детализировал Андрей Малеванный.

Чиновник отметил, что в течение 3 месяцев Госэкоинспекция осуществляла усиленный контроль в сфере обращения с отходами, и сейчас такие мероприятия продолжаются.

"Проводится обследование прибрежно-защитных полос рек, во время которого инспекторы ДЭИ уже обнаружили сотни несанкционированных свалок и предоставили предписания устранить их. Также продолжается комплексная проверка предприятий, деятельность которых связана с обращением с медотходами. Сейчас завершены проверки на 18 предприятиях», - отметил Андрей Малеванный.

Он подчеркнул, что основной экологической проблемой все еще остаются несанкционированные свалки. Поэтому глава Госэкоинспекции призвал украинцев помочь в их ликвидации.

"Если вы обнаружили свалку отходов в месте, непредназначенном для этих нужд, обращайтесь в Госэкоинспекцию. Самый простой способ сообщить о проблеме - с помощью чат-бота SaveEcoBot. Необходимо нажать на функцию «Пожаловаться на загрязнение», затем выбрать раздел «Отходы» и описать детали о выявленном свалку. Ваша жалоба будет автоматически сформирована и передана в Госэкоинспекции, которая проведет проверку и даст предписания ответственным лицам устранить нарушения», - добавил Андрей Малеваный.