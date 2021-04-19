Юриспруденция в Украине и США. Об этом председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко общается с юристом Игорем Шевченко в проекте "Конституционная кухня" . Речь идет о разнице в системе подготовки кадров. Так, американцы вместо зазубривания учат студентов юридически мыслить и применять знания на практике.

«Там даже часть экзаменационных заданий можно выполнять дома, в общежитии или в библиотеке. Используешь любую литературу, пользуешься интернетом. Ты должен применить правила. Если ты умеешь это сделать – значит, ты сдал экзамен. А если ты не понимаешь тематики и не умеешь применить – экзамен не сдашь. Самое главное правило – это применение и аналитическое мышление», - говорит Шевченко.

Геннадий Друзенко замечает: «Все знают, что Америка – это наиболее юридизированная страна. Однако оказалось, что юридическое образование там дают всего 205 университетов на 50 штатов. В Украине – минимум 175 вузов готовят юристов. Не делаем ли мы юридический спам, производя кучу людей с дипломами юристов, имеющих весьма приблизительное представление о праве?».

Его собеседник объясняет: «Мы сейчас приходим к фундаментальной проблемы Украины – коррупции. Я видел цифру даже более 200 вузов, где учат на юристов. Юридическая профессия модная, хотя сейчас, возможно, это первенство отошло к IT специальностям. Но последние лет 20 это была хитовая профессия, родители были готовы платить за обучение. Поэтому ловкие ректоры различных университетов, институтов быстро бежали в Министерство образования, за взятки получали аккредитацию этой специальности и предлагали родителям эту профессию. Родители платили за то, чтобы была юридическая «корочка», и никто не думал о знании», - говорит юрист.

Он отмечает: «Уровень образования у нас падает даже в топовых университетах. Падает и уровень преподавания. Преподаватели не хотят работать, и это проблема».

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Загороднего, что свободный рынок не думает на долгие расстояние и долгую перспективу.

Читайте также: Коррупционные с хемы на "Энергоатоме": кто за ними стоит и кого обвиняет НАБУ - СМИ .