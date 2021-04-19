Власть ставит перед предприятиями невыполнимые сроки по модернизации, им придется закрыться, а это станет катастрофой для Украины. Об этом заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков в эфире телеканала «Украина 24», комментируя законопроект о промышленных выбросах №4167.

Он напомнил, что формальным поводом для внесения этого законопроекта является требование Евросоюза к Украине адаптировать законодательство к европейскому. Но европейские страны, в том числе и страны Восточной Европы, шли к экологическим нормам десятилетиями, а Украине предлагают достигнуть этого уровня за 4 года.

«Польша потратила на это 20 лет, Словакия – 17 лет. И для многих предприятий в той же Польше, Словакии, Венгрии до сих пор существуют исключения, на них не распространяются общие европейские нормы. И это обоснованно: в директиве, которой мы все руководствуемся, сказано, что имплементация технологий проводится, только если это экономически целесообразно. Никто в Европе не разрушал предприятия, не закрывал для того, чтобы на их месте строить что-то новое», - подчеркнул Каленков.

По его словам, для Украины четыре года, которые даются на модернизацию – срок нереальный.

«Мы говорим, что для нас крайне амбициозным временем является 15 лет. Поэтому мы говорим народным депутатам: устанавливайте исполнимые сроки. Иначе у нас будет два пути: или закрывать предприятия, а это фактическая катастрофа, или краснеть перед европейскими партнерами и опять расписываться в собственной несостоятельности», - резюмировал Каленков.

По его словам, законопроект, который предложила власть – это формальная отписка с установлением заведомо невыполнимых сроков для того, чтобы создать коррупционные возможности для чиновников от экологии.

«Установленный срок модернизации можно будет отсрочить на семь лет. Но как будет приниматься решение об отсрочке, никто не знает. В условиях нашей страны, без четко установленных критериев, все понимают, что это коррупционные риски», - пояснил эксперт.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что предусмотренные законопроектом о снижении выбросов №4197 сроки проведения экомодернизации нереалистичны, ведь промышленность не имеет средств на модернизацию, а Украина столкнулась с оттоком инвестиций: за последний год из страны их объем уменьшился более чем на 900 млн.

В свою очередь председатель комитета экологии и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Павел Жила заявил, что законопроект о снижении выбросов № 4167 должен учитывать реальное состояние отечественной промышленности и предусматривать господдержку для проведения экомодернизации.