Многие годы наш народ терпел и теперь не видит будущего. Очень важно иметь мечту, позитивное представление о будущем и думать о том, что нас дальше ждет

Политолог Алексей Толкачев в своей программе «Толчок» рассказал о важности эмоциональной составляющей в национальной мечте.

«Радует то, что в Украине уже многие годы появляются проекты, направленные на формирование картинки будущего. Вот только есть у них всех один недочет. Почти все они рациональны, они описывают будущее очень качественно, но научными текстами, сложными терминами и картами реформ на сотни страниц. Но это не работает с украинским обществом», - отметил Толкачев.

По мнению политолога, мечту надо не умом понимать, в неё необходимо влюбиться сердцем. Это вопрос сложной работы с нарративами и национальным духом.

«Я уверен, что национальная мечта сделала бы нас счастливей. Я помню, как я в детстве был счастлив, когда ждал свой день рождения или приезд бабушки с конфетами. Счастье было только от одного осознания, что впереди меня ждет что-то хорошее. Помню, у моих родителей на заре независимости был значительно выше уровень социального оптимизма, была вера, что придут рыночные реформы – заживем!», - сказал ведущий.

По словам Толкачева, потом следовали бесконечные реформы и выборы. Люди разуверились и сейчас считают, на основе личного опыта, что дальше будет только хуже.

Напомним, для Politeka Толкачев рассказал, как спасти космонавтику.

Ранее Politeka публиковала заявление Толкачева, что если не мы с вами создаем собственный смысл, то нам его навяжут извне.