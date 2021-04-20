Понимание Россией рисков от прямого вооруженного вторжения в Украину оставляет шансы на то, что войска РФ не перейдут в наступление. Об этом заявил в своем блоге «Тарас Загородний говорит» политолог Тарас Загородний.

Он указывает, что один из решающих аргументов для российской стороны является репутация страны, посылающей на войну своих граждан.

«Одно дело, когда гибнут, как они говорят, наемники, какой-то маргинес, который они нанимают на Донбассе, чтобы воевать против Украины. Другое дело – когда уже приходят похоронки непосредственно в Российскую Федерацию. Это их останавливает. Ну, и реакция Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, которые уже готовы применять санкции, на которые не отважились в четырнадцатом году», - говорит Загородний.

Стоит ли переживать в этой ситуации?

«Нужно поддерживать нашу армию. Эта поддержка гарантирует стабильность нашего суверенитета, и боеспособность украинской армии останавливают Российскую Федерацию. Они понимают, что будут большие жертвы», - говорит эксперт.

По поводу того, возможно ли прямое столкновение с применением высокоточного оружия уже по территории всей Украины, политолог отвечает: «Я этого тоже не исключаю. В Российской Федерации сейчас происходит бурление. Не исключено, что там идет война группировок «ястребов» и «голубей» - то есть комитетчиков и военных. Военные могут навязать свою повестку дня для того, чтобы тоже решать вопрос стабильности российского государства за счет войны с Украиной».

Одновременно он указывает: «В четырнадцатом году ситуация была на порядок хуже. У нас не было армии, мы не понимали, что происходит. Россия вела мощную информационную кампанию. Сейчас ситуация намного лучше, и боеспособность украинской армии выше. Люди, которые раньше симпатизировали Российской Федерации, увидели, во что превратились Донецк и Луганск. И это останавливает Россию».

Напомним, Загородний заявил, что Европа преследует свои интересы.

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