Авария «Интерсити» - результат хронического невыполнения инвестплана «Укрзализныци» по ремонту инфраструктуры и халатности «старых кадров» на местах

Об этом идет речь в материале «РБК-Украина».



В результате проведенного УЗ служебного расследования по факту схождения с рельсов поезда «Интерсити» вблизи Запорожья (№732 Киев-Запорожье), за служебную халатность уволят шесть сотрудников руководящего состава "Приднепровской железной дороги" (ПЖД), среди них замдиректора регионального филиала, отвечающего за инфраструктуру, Александра Декарчука.



По информации издания, к Декарчуку уже давно накопилось много вопросов по поводу состояния железнодорожной инфраструктуры. В частности, из 5760,8 км путей, которые находятся на балансе филиала, просрочены разного уровня ремонты 3386,5 км, что составляет почти 59% от общей протяженности колеи ПЖД.



Издание отмечает, что случай с "Интерсити" и общее состояние путей на "Приднепровской железной дороге" отчасти стали следствием проблемы "старых кадров", представителем которых является Декарчук, работавший еще при руководстве УЗ Евгением Кравцовым.



«Люди, давно работающие на инфраструктуре, могли бы, используя свой опыт, заранее выявлять и устранять проблемы. Но по факту в управлении путевым хозяйством стало нормой "замалчивание" проблем или вовсе – проведение ремонтов только на бумаге с дальнейшим "освоением" ремонтного ресурса», - отмечается в материале.



Собеседники в структуре "Укразализныци" уверяют, что на "Приднепровской железной дороге" в последнее время стало нормой игнорирование обращений подчиненных о проблемах на участках, а также грубое нарушение всех инструкций по безопасности движения. И что якобы Декарчуку было известно о таком состоянии дел во вверенном ему направлении.



При этом после инцидента под Запорожьем Декарчук пытался возложить ответственность за происшедшее на директора "Приднепровской железной дороги" Зарубу, задействовав для этого все свои рычаги влияния. Именно Заруба в последнее время занялся вопросами борьбы с коррупцией на предприятии, а Декарчук может быть причастен к ряду схем.



Так, в частности, замначальника филиала УЗ подписал договор на эксплуатацию подъездного пути Сухая Балка, который предусматривал "льготный период" на пользование вагонами, что противоречит действующим правилам, в итоге за три года УЗ не получила 57 млн гривен дохода. Кроме того, инструменты для путевых работ ПЖД закупались по ценам, которые до 20 раз превышают рыночный уровень. Например, при техническом переоснащении линии связи на участке "Камыш-Заря – Запорожье" стоимость ремонтных работ, вероятно, была завышена на 33 млн гривен.



Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования «Укрзализныци» количество аварий на железной дороге будет расти.