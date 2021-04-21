Украина до 2025 года не будет нарушать экологические обязательства перед ЕС, которые прописаны в Национальном плане действий по сокращению выбросов (НПСВ), даже если отложить экологической реконструкции угольных энергоблоков ТЭС запланированы в 2023-2024 годы, поскольку Украина уже значительно снизила выбросы и не выходит за объемы выбросов, которые указаны в НПСВ.

Об этом в ходе конференции заявил Максим Немчинов, заместитель министра энергетики Украины, базируясь на расчетах институт угольных энерготехнологий Национальной академии наук Украины.

"Они сделали исследование, сделали отчет, который мы рассмотрели вчера на рабочей группе, по которому даже при том производстве, которое у нас есть на сегодня, до 2025 года мы не нарушаем никаких экологических наших обязательств и никаких требований», - сказал Немчинов.

Он отметил, что главная проблема - отсутствие финансирования этой экомодернизации и на государственном уровне должны быть найдены механизмы, чтобы Украина могла выполнить НПСВ. Немчинов добавил, что задача отрасли и специалистов сделать максимум усилий, для того чтобы, начиная с 2025 года, Украина также укладывалась в экологические требования НПСВ.

По мнению замминистра, сейчас НПСВ включает очень много крупных обжигательных установок на ТЭС и ТЭЦ, которые не нужны для работы в энергосистеме Украины, поэтому нужно выполнить действия по актуализации Нацплана.

«Нам надо и почистить эти приложения, актуализировать и минимизировать расходование средств, которые не нужны для системы. Все остальные манипуляции и попытки кого - то обвинить в бездействии я полностью отвергаю», - сказал Немчинов.

Он уточнил, что в случае начала принципиального выполнения НПСВ в 2022 году, без оптимизации процессов, без необходимости переоценки экологических реконструкций на определенных энергоблоках, выполнить Нацплан можно не ранее 2035-2040 годов.

"Но на сегодня есть четкое понимание, что все это делать не нужно. Системе не нужно столько генерации. Мы должны сделать модернизацию именно лишь необходимого количества мощностей», - пояснил представитель Минэнерго.

Он добавил, что по реальным оценкам страна где-то на 2-3 года будем выпадать из запланированного графика.

По результатам исследования заместителя директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины, а также совместного разработчика НПСВ Игоря Вольчина, из-за спада экономики в стране государство выполняет требования Нацплана по выбросам, но без финансирования она начнет его нарушать, уже через несколько лет.

"Пока мы обязательств не нарушаем. Но если ничего не делать, то в 2024 году мы уже придем к невыполнению НПСВ", - считает ученый.

По мнению энергетических компаний «Центрэнерго» и «Донбассэнерго», Кабинету министров Украины нужно перенести сроки реализации Нацплана по сокращению выбросов на угольных электростанциях страны, чтобы избежать роста цен на электроэнергию в 2027 году.

Коммерческий директор "Донбассэнерго" Олег Илларионов сообщил, что в случае реализации НПСВ на действующих условиях и без переноса сроков реализации Украина лишится большинства энергоблоков ТЭС и будет вынуждена импортировать электроэнергию из России или Беларуси.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ к концу 2033 года оценивается в 4,3 млрд евро. В то же время высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечает о невозможности выполнить Национальный план по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в краткие сроки из-за проблемы отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.