Как работает Национальная служба здоровья Украины? Что именно в её деятельности требует улучшения?

Своё мнение в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывает стратег, инфекционист и сервис-дизайнер Вадим Аристов.

«Национальная служба здоровья не принимает решения на основе чьих-то субъективных желаний. Это, скорее, калькулятор, который, исходя из статей и определённых коэффициентов, распределяет ресурсы так, чтобы нация получала как можно больше медицинской помощи. По крайней мере, так в теории. А на деле все эти коэффициенты очень субъективны, тарифы несправедливы – с этим и нужно работать», - говорит Аристов.

По его словам, нужно выстраивать математические модели, которые будут прогнозировать развитие событий в том или ином случае. Важно то, чтобы решения принимались в интересах всей нации.

«Сельская медицина работает очень плохо, и большая часть денег просто не доходит на места. Но всё-таки и там появляются новые амбулатории, новые машины, новые врачи. Это работает не везде, но всё-таки работает», - считает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Вадим Аристов рассказал, какие системы и органы тела поражает коронавирус.

Также, согласно его прогнозу, пандемия коронавируса должна пойти на спад.