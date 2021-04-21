Предоставит ли Великобритания свою военную помощь Украине в конфликте с РФ? На эту тему размыслил Руслан Бизяев, политический обозреватель и эксперт Украинского института политики, в своей программе «Развилка»
Прежде всего Бизяев отмечает сегодня усиление и активизацию участия Великобритании в событиях на международной арене.
О перспективах получения военной помощи от британцев политолог высказывается неоднозначно. С одной стороны, он не видит конкретно сейчас готовности этой страны вступить в боевые действия, с другой - высоко оценивает ее военную мощь. «Военный контингент Великобритании наиболее боеспособный», - отмечает он. Так, речь идет о силах специальных операций, части SAS. Их присутствие, считает эксперт, выровняло бы шансы Украины в этом военном противостоянии.
Тем не менее, нужно выяснить, каков главный интерес британцев. Бизяев считает, что это побережье Черного моря и все, что имеет к нему отношение. «Британия сейчас активно "надувает" Турцию», - отмечает он и добавляет, что это касается и геополитики и военной сферы. Тем не менее, политолог сомневается в способности Турции сейчас воплотить определенные планы.
А что касается отношений Украины с Великобританией, то, говорит эксперт, последняя все равно преследует свои интересы: «Интерес Британии в большой игре, как всегда, по концовке договориться с Россией на своих условиях».
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Напоминаем, Бизяев рассказал, есть ли альтернатива Минским соглашениями.
Ранее Politeka сообщала о том, что Великобритания хочет вернуть свое влияние на международной арене.