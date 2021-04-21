Уже в мае в Житомире начнется строительство мусороперерабатывающего завода, который должен стать первым подобным проектом в Украине.

О том, как будет функционировать завод в комментарии УНН сказал директор группы компаний "Грин Бин Украина" Евгений Барах.

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"Завод будет построен вместе с хорватскими партнерами Тehnix - это известный завод-производитель оборудования для мусороперерабатывающих заводов в Восточной Европе, более 60 заводов уже построены и функционируют. Мы выбрали технологию учитывая то, что она не предусматривает никакого сжигания и выбросов в окружающую среду. Благодаря переработке, мы будем достигать изготовления такой продукции, как компост, RDF-топливо - альтернатива углю и источник тепла, плюс вторичное сырье, благодаря сортировке", - пояснил Барах.

Детали

По его словам, на предприятии будет две линии: линия сортировки и линия компостирования. Общий объем переработки за год будет составлять 500 тыс. кубов мусора.

"Это близко к общему объему города Житомир. Планируем начать работу уже в мае этого года, и завершить строительство и ввод в эксплуатацию в течение января-марта следующего года", - рассказал Барах.

Проект финансируется исключительно за счет частных инвестиций - ни копейки не взято из государственного или местного бюджетов. Директор группы надеется, что этот проект станет образцовым для всей Украины.

"Мы хотим на примере Житомира сделать полный цикл. Мы уже начали собирать мусор, для этого закупили абсолютно новую технику, мусоровозы, для вывоза негабаритного мусора у нас тоже есть отдельные автомобили. Таким образом, первый проект мы уже запустили, второй проект - это мусороперерабатывающий завод, над третьим проектом работаем, это - фильтрационная станция на существующем полигоне, которая уменьшит и трансформирует фильтраты, образующиеся на полигоне, поскольку мусор, который десятилетиями не вывозился, оно тоже производит этот фильтрат. То есть, на примере Житомира мы хотим сделать полный цикл всех действий обращения с бытовыми отходами. Следующее - можно тогда уже масштабировать его в других регионах Украины", - сообщил Барах.

Важность

В Украине официально насчитывается 5455 свалок и полигонов общей площадью более 8500 га. Кроме того, есть информация о более 2000 незаконных свалок.

Большинство полигонов заполнены, что вызывает острую потребность в переработке мусора. В Киеве переработку, а именно сожжение, мусора осуществляет завод "Энергия", однако он нуждается в модернизации, кроме того, объемов, которые он способен обрабатывать, недостаточно для того, чтобы существенно повлиять на ситуацию на столичных полигонах.

Наиболее известный проект строительства современного мусороперерабатывающего завода - это львовский проект. Еще в 2016 году мэр Львова обещал возведение такого предприятия. Однако, проект, как ожидается, будет реализован в 2023 году. К 2022 году должен появиться мусороперерабатывающий завод в Хмельницком. Однако, по нашей информации, строительство еще не началось. Ориентировочно в 2025 году появится мусороперерабатывающий завод под Полтавой.