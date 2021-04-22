Много было в истории примеров, когда освобожденная страна получала права и свободы и попадала в автократический строй. Демократию иногда используют как инструмент манипуляции, что позволяет контролировать людей и их настроения.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в программе Виктора Тарана «Таран Vlog» рассказал, почему в бедных странах демократия приводит к сплошной автократии.

«Наша нация находится в развитии. Полноценные политические права, предоставленные 30 лет назад, сделали из нас то, чем мы есть. Уже 30 лет вопрос выживания актуален. Если через 10 лет мы будем разваленная или поделённая между другими страна – я этому не удивлюсь», - отметил Голобуцкий.

По мнению эксперта, в нашей стране образование приобретается, а имущественное состояние накапливается нелегально. Поэтому надо ограничить политические права.

«Все страны, которые получили свободу, не имея никаких институтов и имея бедное и низменное населения, начали играть в игру, которая заканчивается только одним –упадком страны и автократией», - подчеркнул политтехнолог.

По мнению Голобуцкого, если бедной и неразвитой стране предоставить политические права и демократию, этим сразу же воспользуются, что приведет к концентрации власти у одного человека. Демократия дает возможность охватывать большее количество людей, которые будет верить в то, что они на что-то влияют. Это позволяет любой политической силе навязывать человеку, что то или иное решение – это выбор народа.

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