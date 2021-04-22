Проект закона №4503 о прозрачности и предотвращении искажения конкуренции на оптовых рынках (введения европейского регламента REMIT) заставит регулятор НКРЭКУ прекратить махинации злоупотребления на рынке электроэнергии.

Об этом заявила автор законопроекта Людмила Буймистер в эфире телеканала «Україна24».

«В прошлом году 50 обращений к регулятору поступило от оператора рынка, где они указывали на вероятные нарушения. А именно этим законопроектом мы должны заставить НКРЭКУ делать свою работу и начать предупреждать и наказывать за такие злоупотребления субъектов рынка», - заявила нардеп.

По ее словам, все эти махинации привели к рекордным убыткам государственных энергетических компаний.

Нардеп отметила, что ее законопроект уже получил поддержку Секретариата Европейского энергетического сообщества, Федерации европейских энерготрейдеров, Европейской бизнес-ассоциации и других международных институтов.

«Прошло заседание комитета по европейской интеграции, где так же был этот законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. И я буду настаивать и просить поддержки коллег народных депутатов, для того чтобы мы настаивали на включении этого законопроекта экстренно на внеочередное заседание Верховной Рады», - отметила Буймистер.

Напомним, введение регламента REMIT является одной из обязательств Украины перед Европейским союзом.