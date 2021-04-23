Госэкоинспекция осуществила на автозаправочных станциях 364 мер контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства и 194 меры государственного рыночного надзора. В рамках проверок качества топлива за несоблюдение требований Техрегламента вынесено 185 решений о принятии ограничительных мер и наложен административно-хозяйственные санкции.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, пишет «Знай».

"В соответствии с поручением премьер-министра Украины Госэкоинспекция с начала марта проводит дополнительные мероприятия контроля за соблюдением экологического законодательства, а также за надлежащим качеством топлива на АЗС. Осуществление таких мероприятий важно ввиду увеличения количества нарушений на предприятиях, осуществляющих розничную продажу горючего. Предоставление некачественной продукции на рынке и несоблюдение требований природоохранного законодательства во время деятельности АЗС представляет угрозу для жизни людей и для окружающей среды», - рассказал председатель ГЭИ Андрей Малеванный.

Чиновник подчеркнул, что сейчас ГЭИ продолжает проведение мероприятий государственного рыночного надзора, предусматривающие контроль соответствия паспортов качества продукции Техническому регламенту относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовых и котельных топлив.

«Также осуществляются проверки на соблюдение законодательства в части защиты окружающей среды: использование водных ресурсов, выбросы в атмосферу, обращение с отходами и тому подобное», - добавил Андрей Малеваный.