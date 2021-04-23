В ходе обследования территорий бассейна пограничных рек Тиса, Уж, Латорица и их притоков Госэкоинспекцией было выявлено 42 несанкционированные свалки. Сейчас 31 из них уже ликвидированы органами местного самоуправления.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный - говорится на официальном сайте ведомства, пишет «Знай».

"Госэкоинспекция также провела 11 внеплановых проверок выполнения предписаний, выданных по фактам выявленных нарушений. За несвоевременное их выполнение на ответственных лиц были наложены штрафные санкции», - рассказал Андрей Малеваный.

Кроме того, по поручению главы ГЭИ тероргани инспекции осуществляют контроль за наличием схем санитарной очистки населенных пунктов Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Такие схемы предусматривают порядок сбора, вывоза, утилизации, захоронения и т. п различных видов отходов.

"В частности, в прошлом году было установлено, что схемы санитарной очистки населенных пунктов отсутствуют на Львовщине и в городе Львов. Результатом этого является значительное засорение отходами природной среды, в частности рек. Поэтому Госэкоинспекция обратилась в суд с иском к Львовскому городскому совету и Львовской областной государственной администрации с требованием устранить выявленные нарушения», - отметил Андрей Малеванный.

В целом проведение мониторинговых мероприятий по соблюдению законодательства в части обращения с отходами осуществляются Госэкоинспекцией для того, чтобы противодействовать засорению водных объектов, которые играют важное международное значение.

«Так, река Тиса протекает через 5 стран, а ее воды используются для нужд миллионов людей. Обеспечение хорошего экологического состояния водоема-это залог благосостояния украинцев и жителей соседних государств», - подчеркнул Андрей Малеванный.