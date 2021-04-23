Праздник Входа Господня в Иерусалим лучше всего отпраздновать в храме, с молитвой, причастившись Святых Христовых Таин.
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал архимандрит Спиридон (Ходанич) в комментарии для портала «Православная жизнь».
«Как и все праздники, а особенно великие двунадесятые, мы празднуем и проводим с Господом в Его Доме - храме. Прочувствовать максимальную благодать и радость, участие можно, приобщившись Святых Христовых Таин и соединившись со Христом теснейшим образом.
Во время Входа Господня в Иерусалим люди встречали Спасителя с пальмовыми ветвями и постилали по дороге свои одежды. Так как у нас не растет пальмовое дерево, как на Востоке, мы используем ваия, т. е. вербу. Верба первой просыпается у нас от зимнего сна, словно, по слову Божественного Писания, проповедует о воскресении мертвых, о том, что впереди весна жизни, а все скованное морозом оживет и покроется листьями, украсится цветами», - объяснил архимандрит Спиридон.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Полякова в гневе обратилась к украинцам из Турции: "С сегодняшнего дня всем сумасшедшим..."
Потап попал впросак из-за неудачного купальника Нади Дорофеевой: "Аж пельмень выпадает"
"Холостяк" Заливако унизил влюбленну "Зайку" на глазах у всей страны: "Юля ему больше не интересна"
Дан Балан оторвался на полную с "Тиной Кароль" у бассейна, видео: "Лучше уже не будет"
Он напомнил, что верба не имеет никакого духовно-целительного свойства, не является оберегом, а прежде всего - это символ воскресения и напоминание о празднике.
«На Руси существовал на Вербное воскресенье обычай печь особые хлебцы по количеству членов семьи, в один из которых клали монету. Кому доставался этот хлебец, тот, по поверью, должен быть счастливым и удачливым целый год. Думаю, для верующего человека комментарии излишни. К сожалению, таких суеверий тьма, люди кушают вербу, бьют ею друг друга и т. д., но не знают сути самого праздника. Очень часто идут в храм не ради Христа, а ради вербы. Все это пережитки безбожного прошлого», - подчеркнул архимандрит.
Он рассказал, как правильно хранить освященные веточки вербы.
«Существует такая благочестивая традиция хранить освященную веточку в течение года (до следующего освящения) дома в святом углу в знак воспоминания событий Входа Господня в Иерусалим. Нужно помнить, что верба освящена и выбрасывать куда угодно ее нельзя. Следует сжечь сухую веточку, а пепел закопать в месте, которое не попирается ногами, либо пустить в текущую реку. Если же мы хотим сохранить вербу, то, принеся ее из храма, кладем в вазочку с водой и потом высаживаем», - подытожил священнослужитель.