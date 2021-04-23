Лазарева суббота и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) являются дверями в Страстную седмицу - в величайшую скорбь и следующую за ней радость Пасхи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал иерей Андрей Чиженко.

Священник напомнил, что центральная тема Евангелия в Лазареву субботу - смерть святого праведного Лазаря Четверодневного и его воскрешение Господом Иисусом Христом.

«Господь наш Иисус Христос в молитве перед гробом Лазаря говорит о том, что смерть уже побеждена. Она не имеет никакого значения. Всё, что сейчас происходит, только для этих людей, чтобы они убедились, что перед ними Бог. Они и все те, тысячи поколений, которые будут читать Евангелие. А генератор общего воскресения мертвых запущен. Его тайна уже в действии», - объяснил отец Андрей.

Он подчеркнул, что, как поется в тропаре Лазаревой субботы и Входа Господнего в Иерусалим, Христос прежде Своих Крестных страстей уверил нас, что произойдет общее воскресение.

Иерей Андрей призвал сохранять веру и пасхальную радость.

«Верить, надеяться, любить Бога и людей и бодрствовать, быть внимательными к своей жизни. И обязательно носить победы знамения - эти ветви-ваии зеленеющие. Носить внешне и внутренне. Т. е. носить жизнь в себе, иметь Божью жизнь в себе и быть уверенными, что мы воскресаем во Христе духовно, воскреснем и телесно. Эта вера, эта пасхальная радость должна стать фундаментом, краеугольным камнем нашей жизни», - заключил священник.

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Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) - праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи.

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста - Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета (Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для напоминания, что страдания Спасителя были вольными.

На Руси этот праздник давно называется Вербным воскресением. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений - вербы, ивы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.