С 1 апреля, а в некоторых областях с конца марта, в Украине действует нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов

Почти 4,7 миллиона гривен убытков рассчитано Госэкоинспекцией в течение месяца за нарушение нерестового запрета

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный - говорится на официальном сайте ведомства, пишет znaj.ua.

"В этот период ДЭИ проведено 22 проверки и разоблачено 52 случая несоблюдения ограничений, установленных во время нереста. У пользователей водных ресурсов изъято почти 1 тонну рыбы. Также инспекторами задержано 8 транспортных средств и конфисковано 67 запрещенных орудий лова (колючих, взрывных, с использованием электротока и т. п)»,- отметил Андрей Малеванный.

Чиновник напомнил, что с 1 апреля, а в некоторых областях с конца марта, в Украине действует нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.

«Именно в это время начинается период спаривания рыб и они становятся особенно уязвимыми. Браконьеры используют такую возможность для массового вылова рыбы, что нередко приводит к катастрофическому уменьшению численности целых видов»,- заметил Андрей Малеванный.

Поэтому для защиты водных биоресурсов территориальные управления Госрыбагентства устанавливают нерестовый запрет. Так, разрешается только любительская рыбалка с берега в пределах населенных пунктов и за пределами нерестилищ. Зато запрещается:

вылов с превышением суточной нормы – трех килограмм;

передвижение лодок;

организация соревнований по рыболовству, подводная охота;

проведение взрывных и гидротехнических работ, добыча песчано-гравийной смеси, расчистка русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и тому подобное.

«Сейчас Госэкоинспекция продолжает проводить усиленный контроль за соблюдением нерестового запрета, проводя природоохранные рейды совместно с полицией и представителями Госрыбагентства», - добавил Андрей Малеванный.