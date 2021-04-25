Компания «ДТЭК Энерго» за последние 10 лет инвестировала в модернизацию и ремонты тепловых электростанций более 28 млрд грн, из которых 3,1 млрд грн в Запорожскую ТЭС

Об этом сообщил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

«ДТЭК Энерго» - это надежный партнер общества и ответственная компания. 3а последние десять лет мы инвестировали в модернизацию и ремонт собственных ТЭС 28 млрд гривен, в Запорожскую ТЭС - 3,1 млрд гривен», - сообщил глава компании.

Он отметил, что ДТЭК выполняет все обязательства по инвестициям и обновление оборудования своих генерирующих мощностей.

«ДТЭК после отмены в 2017 году инвестиционной составляющей вернул государству весь объем составляющей по реконструкции, которые не успел завершить до 2017 г.. И после этого мы продолжаем ежегодно инвестировать средства в ремонт и модернизацию своих ТЭС», - отметил Ильдар Салеев.

По его словам, официальное расследование установило, что причиной отключения электроснабжения в Запорожской области в феврале 2021 стала авария на подстанции местного облэнерго «Луч». Именно инцидент в сетях местного облэнерго привел к срабатыванию системы аварийной защиты на Запорожской ТЭС.

«ДТЭК Энерго» отмечает, что энергобезопасность государства зависит от всех участников энергетического рынка. И устранение недостатков на одном энергетическом объекте, без устранения на другом (подстанции облэнерго - прим.), Который стал первопричиной отключения ТЭС, а не будет способствовать энергетической безопасности государства», - подытожил Ильдар Салеев.