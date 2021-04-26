Национальный регулятор НКРЭКУ ничего не сделал для остановки импорта электроэнергии из России и Беларуси после одобрения Верховной радой законопроекта о его запрете.

"Прошло более чем 10 дней с момента, когда Верховная рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. До этого времени НКРЭКУ ничего не сделал, чтобы по требованию закона ограничить поставки в Украину из недружественных стран. Наоборот руководство регулятора публично оправдывает русско-белорусский импорт и делает все возможное, чтобы поставки росли", - сообщила нардеп.

Она также добавила, что сегодня, 26 апреля, импорт из Беларуси вырос до 800 тыс. кВт часов на сумму более 1,2 млн грн.

"Всего с начала года импорт тока обошелся экономике в 952 млн грн. Ответственность за эти убытки лежит прежде всего на руководстве НКРЭКУ", - добавила нардеп.

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Как ранее писало РБК-Украина, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоруси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.