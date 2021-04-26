ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» обратилось в суд с требованием взыскать с НЭК «Укрэнерго» 184,7 млн грн долга, который сформировался на балансирующем рынке.

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на постановление Хозяйственного суда г. Киева от 5 апреля 2021г, которое опубликовано в Едином реестре судебных дел.

«Исковые требования обоснованы тем, что ответчиком просрочено исполнение своих обязательств по Договору об участии в балансирующем рынке, в связи с чем истец указывает на наличие правовых оснований для взыскания с «Укрэнерго» задолженности за период с сентября 2020 по февраль 2021», - говорится в судебном документе, опубликованном в Едином реестре судебных дел.

Издание отмечает, что, по данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 21 апреля 2021г долг системного оператора перед поставщиками услуг по балансировке (в которые входит также и Харьковская ТЭЦ-5) и сторонами, ответственными за баланс, составлял 13,197 млрд грн.

Напомним, по результатам 2020 года НЭК «Укрэнерго» стала самой убыточной государственной компанией с чистым убытком 27,5 млрд грн.

Среди основных причин падения доходов «Укрэнерго» эксперты называют решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП

Летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЕКП в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.