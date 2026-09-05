Що робити, якщо телефон завис і не реагує, має знати кожен власник смартфона — раптове зависання трапляється і на iPhone, і на Android. Прості комбінації кнопок допоможуть примусово перезавантажити пристрій без втрати даних.

Як дізнатися, що телефон зламали — ознаки, які не можна ігнорувати, часто плутають із банальним зависанням. Але якщо смартфон просто перестав реагувати на дотик, не поспішайте нести його в сервіс: зазвичай рятує примусове перезавантаження, пояснюють у ТСН.

Що робити, якщо телефон завис і не реагує, залежить від моделі та виробника. Головне — не панікувати: примусовий перезапуск не видаляє фото, контакти чи інші дані.

Чому телефон зависає

Найпоширеніші причини — перевантаження оперативної пам'яті, накопичення кешу, брак внутрішньої пам'яті, програмний збій, фізичні ушкодження або віруси. Коли відкрито забагато застосунків чи постійно працюють фонові «чистильники», гаджет починає гальмувати і може зависнути.

Як примусово перезавантажити iPhone

Для моделей до iPhone 6 включно:

одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Сон/Пробудження» та «Додому»;

коли з'явиться логотип Apple, відпустіть обидві кнопки.

Для новіших моделей, які підтримують iOS 16:

натисніть і одразу відпустіть кнопку збільшення гучності;

натисніть і одразу відпустіть кнопку зменшення гучності;

натисніть та утримуйте бічну кнопку, доки не з'явиться логотип Apple.

Як примусово перезавантажити Android

На Android одночасно затисніть три кнопки: регулювання гучності, живлення та Home Key. Останню кнопку натискають лише на телефонах і планшетах Samsung.

Що ще допоможе, якщо телефон завис

Після перезапуску варто очистити кеш: у налаштуваннях відкрийте розділ «Програми», по черзі натисніть на кожну і в пункті «Використання даних» оберіть «Очистити кеш». Якщо смартфон повідомляє, що пам'ять майже закінчилася, перенесіть зайві файли на SD-карту або у хмарне сховище. Регулярні зависання можуть свідчити про віруси — тоді варто перевірити пристрій антивірусом і видалити підозрілі застосунки.

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