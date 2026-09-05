Як дізнатися, що телефон зламали — ознаки, які не можна ігнорувати, часто плутають із банальним зависанням. Але якщо смартфон просто перестав реагувати на дотик, не поспішайте нести його в сервіс: зазвичай рятує примусове перезавантаження, пояснюють у ТСН.
Що робити, якщо телефон завис і не реагує, залежить від моделі та виробника. Головне — не панікувати: примусовий перезапуск не видаляє фото, контакти чи інші дані.
Чому телефон зависає
Найпоширеніші причини — перевантаження оперативної пам'яті, накопичення кешу, брак внутрішньої пам'яті, програмний збій, фізичні ушкодження або віруси. Коли відкрито забагато застосунків чи постійно працюють фонові «чистильники», гаджет починає гальмувати і може зависнути.
Як примусово перезавантажити iPhone
Для моделей до iPhone 6 включно:
- одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Сон/Пробудження» та «Додому»;
- коли з'явиться логотип Apple, відпустіть обидві кнопки.
Для новіших моделей, які підтримують iOS 16:
- натисніть і одразу відпустіть кнопку збільшення гучності;
- натисніть і одразу відпустіть кнопку зменшення гучності;
- натисніть та утримуйте бічну кнопку, доки не з'явиться логотип Apple.
Як примусово перезавантажити Android
На Android одночасно затисніть три кнопки: регулювання гучності, живлення та Home Key. Останню кнопку натискають лише на телефонах і планшетах Samsung.
Що ще допоможе, якщо телефон завис
Після перезапуску варто очистити кеш: у налаштуваннях відкрийте розділ «Програми», по черзі натисніть на кожну і в пункті «Використання даних» оберіть «Очистити кеш». Якщо смартфон повідомляє, що пам'ять майже закінчилася, перенесіть зайві файли на SD-карту або у хмарне сховище. Регулярні зависання можуть свідчити про віруси — тоді варто перевірити пристрій антивірусом і видалити підозрілі застосунки.
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