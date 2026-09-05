Херсонська ОВА затвердила обласну програму соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, їхніх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць на 2027–2029 роки. На неї з обласного бюджету спрямують 64,05 млн гривень.

Грошова допомога у Херсонській області отримує нове продовження — обласна влада затвердила трирічну програму соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, їхніх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць України на 2027–2029 роки.

Відповідне розпорядження, як повідомляє видання «Мост», підписав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На реалізацію програми з обласного бюджету спрямують 64 052 тис. грн.

Документ охоплює одразу кілька напрямів: медичну, фізичну та психологічну реабілітацію, соціальний захист поранених і родин загиблих, фізкультурно-оздоровчу роботу, увічнення пам’яті Героїв, а також сприяння зайнятості та самозайнятості ветеранів.

Програма передбачає кілька конкретних виплат. Найбільша — одноразова матеріальна допомога у розмірі 50 000 гривень для сімей загиблих Захисників і Захисниць.

Військовослужбовці, які звільнилися з російського полону, зможуть отримати 30 000 гривень. Окремо програма вводить щоквартальну допомогу дітям-сиротам із числа сімей загиблих воїнів.

Ще 15 000 гривень зможуть отримати військові, які дістали поранення чи контузії під час обстрілів на деокупованій території області та в Херсоні.

Що ще передбачає програма

Окрім прямих виплат, обласна програма фінансуватиме оплату послуг з виготовлення технічної документації на нерухомість для ветеранів і родин загиблих, заходи з професійної адаптації, забезпечення необхідним одягом звільнених з полону та створення спеціальних умов для реабілітації.

Хто скільки може отримати

Сім’ї загиблих Захисників і Захисниць — 50 000 грн одноразово;

Звільнені з російського полону — 30 000 грн;

Діти-сироти з сімей загиблих воїнів — щоквартальна допомога;

Поранені та контужені військові на деокупованій території області та в Херсоні — 15 000 грн.

Програма розрахована на 2027–2029 роки, тож виплати почнуть діяти з наступного року. Деталі оформлення допомоги слід уточнювати в органах соціального захисту за місцем проживання.