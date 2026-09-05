Як швидко очистити чайник від накипу, знають не всі, хоча саме цей наліт повільно псує прилад і навіть шкодить здоров'ю. Перевірені народні засоби — оцет, лимонна кислота та сода — допоможуть повернути техніці чистоту за лічені хвилини.

Накип на стінках чайника — це не лише негарний наліт. Через жорстку воду він осідає на нагрівальному елементі, повільно руйнує прилад і може шкодити здоров'ю: провокує сечокам'яні хвороби та карієс, повідомляє 24 Канал. Тому варто знати, як швидко очистити чайник від накипу в домашніх умовах.

Оцет

Для пластикових, скляних чи металевих чайників, які гріють воду на плиті, підійде звичайний оцет. Для електрочайників цей метод занадто агресивний, тож його краще уникати. Розчин готують так: 100 мілілітрів оцту розводять у 1 літрі води, заливають у чайник і ставлять на повільний вогонь.

Суміш має покипіти кілька хвилин — запах буде неприємним, але накип відшаровуватиметься сам. Далі воду зливають, чайник споліскують і насухо витирають. Перед тим як знову ним користуватися, варто двічі прокип'ятити чисту воду.

Лимонна кислота

Цей спосіб універсальний: він підходить і для звичайних, і для електрочайників. Виняток — лише скляні моделі. На повний чайник води додають 2 столові ложки лимонної кислоти, розчин кип'ятять і залишають щонайменше на 30 хвилин, щоб кислота розчинила накип.

Після цього розчин зливають, чайник промивають, а перед використанням ще раз кип'ятять воду.

Сода

І звичайні, і електрочайники можна почистити харчовою содою. Достатньо додати 1 чайну ложку соди в кип'ячену воду, залишити розчин у чайнику на 30 хвилин, а потім ретельно все вимити. Перед користуванням чайник миють і двічі кип'ятять у ньому воду.

Якщо накип дуже товстий

Коли наліт застарілий, можна змішати оцет, соду та лимонну кислоту. Однак така агресивна суміш годиться лише для звичайних чайників — електрочайники та скляні моделі вона може зіпсувати.

Крім народних методів, на ринку є спеціальні засоби для видалення накипу з чайників і кавоварок. Їхня формула дбайливо знімає наліт, не пошкоджуючи прилад.

Що запам'ятати

Оцет — тільки для чайників на плиті, не для електрочайників.

Лимонна кислота — для звичайних та електрочайників, крім скляних.

Сода — універсальний засіб.

Після будь-якого методу двічі прокип'ятіть чисту воду.

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