Від початку 2026 року житлові кредити за державною програмою "єОселя"; оформили 136 родин Дніпропетровщини, з них 40 — сім'ї переселенців. Розповідаємо, хто може отримати пільгову іпотеку та як подати заявку.

Житлові програми у Дніпропетровській області продовжують працювати попри війну: за державною програмою "єОселя" від початку 2026 року житлові кредити оформили вже 136 родин регіону. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Серед тих, хто скористався програмою, — 40 сімей переселенців, які обрали Дніпропетровщину своїм новим домом. Для ВПО це реальний шанс придбати власне житло замість оренди: програма дозволяє оформити пільгову іпотеку навіть без великого першого внеску.

"єОселя" — це державна програма доступного іпотечного кредитування, яку адмініструє компанія "Укрфінжитло". Кредит надається на строк до 20 років, а початковий внесок стартує від 20% вартості житла. Процентна ставка залежить від категорії позичальника.

Пільгова ставка 3% річних доступна військовослужбовцям ЗСУ за контрактом, правоохоронцям, педагогам, медикам і науковцям. Для ветеранів, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та інших громадян діє ставка 7% річних.

Як оформити кредит за програмою "єОселя"

Подати заявку можна онлайн через портал "Дія" або безпосередньо в банку-партнері програми. Потрібно заповнити анкету, обрати житло, яке відповідає умовам програми, та надати документи, що підтверджують право на пільгову категорію.

Після схвалення заявки банк перевіряє платоспроможність і укладає кредитний договір. Кошти перераховуються продавцю житла або забудовнику безготівково. Купувати можна як квартиру в новобудові, так і готове житло на вторинному ринку — залежно від умов конкретного банку.

У Дніпропетровській ОВА нагадують: програма "єОселя" продовжує діяти, і переселенці можуть обрати будь-який населений пункт області, де хочуть придбати житло. Це дозволяє родинам залишатися в регіоні та інтегруватися в місцеві громади.

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