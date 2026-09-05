Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку наразі має статус проєкту.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку може відбутися з початком нового опалювального сезону, повідомляє Politeka.

ДКП «Луцьктепло» оприлюднило намір переглянути вартість теплової енергії, її постачання та гарячої води на період з 1 жовтня 2026 року до 30 вересня 2027-го.

Щорічний перегляд розрахунків передбачений постановою Кабінету Міністрів України №869. Підприємство вже підготувало проєкт тарифів на сезон 2026/2027 років та передало його до відділу тарифної політики Луцької міськради.

Основною причиною зміни розрахунків стало збільшення низки витрат. Зокрема, йдеться про воду для технологічних потреб, оплату праці, соціальні відрахування, амортизацію обладнання, альтернативне паливо, розподіл природного газу та матеріали.

Серед додаткових витрат підприємство врахувало придбання технічної солі, яку в попередні роки отримувало безоплатно. Водночас витрати на електроенергію вдалося скоротити завдяки використанню енергії, виробленої власними когенераційними установками.

Для побутових споживачів проєкт передбачає збільшення одноставкового тарифу на теплову енергію в середньому більш ніж на 12%. Умовно-змінна складова може зрости на 1,6–3,1%, тоді як умовно-постійна — на 24,3–25,1%.

Для бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій розрахункове підвищення в еквіваленті одноставкового тарифу становить близько 4,4–6,7%. Водночас змінна частина може зменшитися на 0,7–3,4%, а постійна — зрости на 21,4–26,4%.

Тарифи на тепло, яке виробляють системи автономного теплопостачання, у більшості випадків, навпаки, планують знизити.

Варто зазначити, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку наразі має статус проєкту. Для населення діє мораторій, тому економічно обґрунтовані розрахунки для цієї категорії не вводитимуть у дію під час воєнного стану.

Для інших груп споживачів нові економічно обґрунтовані показники планують застосовувати з 1 жовтня 2026 року. Остаточні значення мають визначити після розгляду поданих розрахунків.

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