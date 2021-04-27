Начало 2021 года в Украине характеризовалось низкими оптовыми ценами на электроэнергию на рынке «на сутки вперед»

Они были существенно ниже аналогичных цен на РСВ смежных рынков ЕС (Венгрия, Польша, Словакия, Румыния).



Об этом написал советник министра энергетики, эксперт Сергей Чех на своей странице в соцсети Facebook.



«В январе цены РСВ в странах ЕС были выше украинских на 26%, в феврале - на 8%, в марте - на 29%, в апреле - на 27%. По данным госкомпании «Оператор рынка», стоимость электроэнергии в базовом режиме в объединенной энергосистеме Украины по состоянию на 26 апреля составила 45,61 евро за 1 МВт-ч, тогда как в Венгрии - 66,81 евро, Польше - 66,71 евро, в Румынии - 66,67 евро, в Словакии - 64,31 евро. Это означает, что цены на э/э в Украине в этот день были на 29 – 32% ниже, чем в ближайших странах», - сообщил Чех.



По его словам, в Украине оптовая цена на электроэнергию - результат административных ограничений и свидетельство того, что реформа энергорынка не обеспечила либерализации, как условия экономичекой свободы и гарантии энергобезопасности.



«Нынешний уровень цен на РСВ на э/э не покрывает производственную стоимость добычи угля на государственных шахтах», - отметил эксперт. Советник министра пояснил, что это вызывает необходимость дотаций из госбюджета в угольную отрасль: сумма дотаций госшахтам растет с каждым годом и в 2020 году достигла колоссальных 5 млрд грн, с начала 2021 – уже 626 млн грн.



«При этом себестоимость товарного угля госшахтами оценивается в 3 928 грн/т (и это при

нынешней-то цене реализации в 1 650 грн/т). При таком показателе себестоимость генерации э/э на генкомпании ТЭС с использованием угля госшахт должна составлять около 264 коп/кВтч. И тут главная загвоздка - существующие ограничения на рынке, так называемые «прайс-кэпы». Текущая методика прайс-кэпов и уровень цен на РСВ в ОЭС Украины не покрывают необходимый уровень даже в период действия максимального значения прайс-кэпа (204,8 коп/кВтч)», - заметил Чех.



Эксперт считает, что в результате сложившийся ситуации в отрасли разрушается вся инфраструктура производства и поставки электроэнергии, растут субсидии из госбюджета на шахтеров, накапливаются долги у государственных компаний.



«Именно нерыночный механизм определения «рыночных цен» - главная угроза нарушения

экономического баланса в топливно-энергетическом комплексе страны. Надежда на рыночный принцип формирования цены на электроэнергию в Украине появится только после того, как Украина, откажется от ручного регулирования энергорынка и будет интегрирована с европейской энергосетью», - написал Чех.