По состоянию на 21 апреля 2021-го долг «Укрэнерго» перед поставщиками услуг по балансировке составлял 13,197 млрд грн

Об этом сообщает Главком.

Компания «Киевтеплоэнерго», управляющая столичными ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, подала в суд иск к государственной НЭК «Укрэнерго» о взыскании 887,3 млн грн долга за предоставление услуг балансировки рынка.



Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 20 апреля, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.



Согласно судебному документу, чистый долг НЭК «Укрэнерго» перед «Киевтеплоэнерго» за услуги балансировки рынка составляет 848 млн грн, остальные 39 млн грн – штрафы и пеня.



Рассмотрение иска назначено на 20 мая.



Ранее, с аналогичным иском к НЭК «Укрэнерго» обратилась Харьковская ТЭЦ-5, потребовав взыскать 184,7 млн грн.



Напомним, по состоянию на 21 апреля 2021 долг «Укрэнерго» перед поставщиками услуг по балансировке составлял 13,197 млрд грн, по данным самой компании.



В 2020 году НЭК «Укрэнерго» стала самым убыточным государственной компанией с чистым убытком 27,5 млрд грн грн.



Среди основных причин падения доходов «Укрэнерго» эксперты называют решения НКРЭКУ. Летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.