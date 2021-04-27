Во время презентации результатов социологического опроса, проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине на тему «Экологические аспекты энергетики» председатель Госэкоинспекции рассказал об угрозах, которые составляют ископаемые источники энергии для окружающей среды.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

"Использование нефти, газа и угля в качестве энергетических ресурсов – это прямая угроза окружающей среде. Во время их добычи ДЭИ постоянно фиксируются нарушения экологического законодательства. Больше всего убытков за 2020 год Госэкоинспекция рассчитала в части добычи недр – 808,6 миллиона гривен. Это засорение земельных ресурсов отходами добычи, выбросы загрязняющих веществ в воздух в результате вентиляции шахт, загрязнения окружающей среды шахтными водами», - заметил Андрей Малеваный.

Соцопрос также продемонстрировал, что лишь 38,5% респондентов высказались за закрытие тепловых электростанций, работающих на угле.

"Однако такие предприятия также представляют опасность для окружающей среды. В частности, в рейтинг ТОП-100 загрязнителей, составленный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов, входят сразу 5 таких предприятий», - подчеркнул Андрей Малеванный.

Чиновник отметил, что на замену устаревшим и опасным для окружающей среды технологиям производства энергии Украина имеет мощный потенциал для развития альтернативной энергетики. С помощью возобновляемых источников можно в годовом разрезе заместить традиционные топливно-энергетические ресурсы, которые соответствуют 73 млрд куб.м природного газа.

Председатель Госэкоинспекции также напомнил, что проект Второго национально определенного вклада в Парижской соглашения ставит ряд амбициозных целей для Украины. В частности, объемы производства теплоэнергии на основе биотоплива должны увеличиться до 30%, а генерация угольных ТЭС, наоборот, уменьшиться до 13%.

"Сегодня мир находится на пороге нового энергетического перехода - от «грязных» ископаемых источников энергии к экологическим и возобновляемым. И важно, чтобы Украина двигалась в этом направлении синхронно с Европейским Союзом, создавая единое энергетическое пространство и вместе достигая целей в преодолении климатического кризиса», - заявил Андрей Малеваный.