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"Если говорить об акушерских осложнениях, то какого-то ТОПА осложнений нет. Мы должны различать акушерство в лечебном учреждении и вне лечебного учреждения.
Больничные осложнения не разделяются по ТОПам. Их безусловно с каждым годом становится все меньше и меньше. Но они не могут быть сведены до нуля. Из таких осложнений грозных — кровотечения послеродовые в раннем периоде.
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Поэтому 2 часа после родов женщина всегда находится под наблюдением акушеров-гинекологов. Это абсолютно правильная концепция во всем мире. 2 часа после родов мы не переводим в послеродовое отделение. Мы смотрим, что все прошло, матка сократилась, нигде не кровит, нигде нет каких-то сгустков крови и других моментов", - рассказал акушер-гинеколог.Полный ответ Сергея Бакшеева на этот и другие вопросы смотри в интервью для Клатч Онлайн: