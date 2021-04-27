После родов женщине часто кажется, что все волнения и тревоги позади. Так ли это?

Эксклюзивно для СLUTCH акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий женской консультацией КМПБ 3 Сергей Бакшеев рассказал о возможных осложнениях после родов в больнице.

Акушер-гинеколог Сергей Бакшеев

"Если говорить об акушерских осложнениях, то какого-то ТОПА осложнений нет. Мы должны различать акушерство в лечебном учреждении и вне лечебного учреждения.

Больничные осложнения не разделяются по ТОПам. Их безусловно с каждым годом становится все меньше и меньше. Но они не могут быть сведены до нуля. Из таких осложнений грозных — кровотечения послеродовые в раннем периоде.

Поэтому 2 часа после родов женщина всегда находится под наблюдением акушеров-гинекологов. Это абсолютно правильная концепция во всем мире. 2 часа после родов мы не переводим в послеродовое отделение. Мы смотрим, что все прошло, матка сократилась, нигде не кровит, нигде нет каких-то сгустков крови и других моментов", - рассказал акушер-гинеколог.

Полный ответ Сергея Бакшеева на этот и другие вопросы смотри в интервью для Клатч Онлайн: