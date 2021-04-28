Госэкоинспекция проверила 20 предприятий, работающих с медотходами. 5 из них были аннулированы лицензии на осуществление деятельности по представлению Госэкоинспекции, а на 7 предприятий Госэкоинспекцией готовятся исковые заявления в суд о прекращении их деятельности из-за многочисленных природоохранных нарушений.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, передает «Знай».

"В целом планируем осуществить проверку 65 субъектов хозяйствования, которые транспортируют и утилизируют отходы категории в-эпидемически опасные медицинские отходы. Такое мусор должен уничтожаться особым образом – путем сжигания в специальных печах при температуре более 1 тысячи градусов. Однако далеко не все предприятия придерживаются этих требований», - пояснил Андрей Малеванный.

Он добавил, что сейчас в Украине действуют низкие штрафы за нарушение требований по обращению с отходами.

«На сегодняшний день субъекты хозяйствования, которые нарушают закон, заплатят штраф на сумму всего 850 до 1700 гривен. Потребность по их повышению – особенно насущная во времена коронавирус, когда одно медицинское кровать генерирует в разы больше опасных отходов, чем раньше», - отметил Андрей Малеваный.

Чиновник также добавил, что в начале этого года вступил в силу приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины «Об утверждении Изменений к Методике определения размеров вреда, обусловленной загрязнением и засорением земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства», разработанный специалистами ГЭИ. Благодаря этому Госэкоинспекция может начислять большие суммы убытков в случае загрязнения земельных участков вследствие размещения засора.

«Однако для решения проблемы с недобросовестной утилизацией отходов важен комплексный подход. Украина должна во исполнение требований ЕС принять рамочный закон для управления всей "мусорной" сферой. Таким документом является законопроект №2207-1д, который позволит обеспечить четкое регулирование на всех этапах сбора, перевозки, обезвреживания и утилизации отходов», - подчеркнул Андрей Малеваный.