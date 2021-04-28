Родной брат главы НКРЭКУ помогает компании-нерезиденту получить заказ от государственной энергетической компании «Укргидроэнерго» на 12 млн грн.

Об этом сообщил бывший глава СБУ, народный депутат, глава рабочей группы временной следственной комиссии парламента по выявлению причин кризиса в энергетике Валентин Наливайченко.

"Миллиардные долги топ-коррупционерам воровать не мешают. Обидно. Вчера наша ВСК получила информацию о намерении окружения главы НКРЭКУ получить себе от государственной энергетической компании «Укргидроэнерго» заказ на 12 млн грн", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в распоряжении ВСК есть заверенные родным братом председателя НКРЭКУ копии документов, которые поданы компанией-нерезидентом KWM Europe LLP в тендерный комитет «Укргидроэнерго».

"Поскольку деятельность «Укргидроэнерго» (полностью находится в управлении Министерства энергетики) напрямую зависит от решений главы НКРЭКУ , участие его родного брата в тендере госкомпании создает коррупционный конфликт интересов и содержит признаки коррупции", - подчеркнул Наливайченко.

Он отметил, что ВСК требует объяснений от руководства государственной компании «Укргидроэнерго», Министерства энергетики, а также к НКРЭКУ относительно обстоятельств участия родного брата главы НКРЭКУ в закупки юруслуг госкомпанией.

"Подчеркиваю: закупки государственных компаний - один из основных источников коррупции в Украине. Не могут родственники чиновников обогащаться на государственных компаниях, деятельность которых полностью зависит от решений этих же чиновников!", - подытожил Наливайченко.

Напомним, после назначения Валерия Тарасюка председателя НКРЭКУ осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией. Летом 2020 года НАЗК начали антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов через энергетические компании его брата.

Весной 2021 года семья Тарасюка переоформила часть семейного бизнеса на сейшельский офшор «Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд».