Госэкоинспекция в рамках уголовного производства в отношении ГП «Киевоблагролис» рассчитала убытков на сумму более 75 миллионов гривен за незаконную вырубку леса при отсутствии оценки воздействия на окружающую среду.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, передает "Знай".

"Предприятие в течение 2017-2020 годов осуществляло незаконные санитарные вырубки. Должностные лица «Київоблагроліс» осуществляли безосновательное дробления однородных лесных участков для рубок на площади которых были бы меньше одного гектара. Таким образом, предприятие пыталось избежать проведения оценки воздействия на окружающую среду, которая должна обязательно осуществляться для вырубки, площадью более 1 гектар», - пояснил Андрей Малеванный.

Специалисты Госэкоинспекции провели осмотр участков в 5 лесничествах, подчиненных ГП «Київоблагроліс», осуществив перечень пней срезанных деревьев.

"Экологическая экспертиза и расчет убытков были проведены в:

– в Шпилевском агролесничестве-сумма ущерба составила почти 13 миллионов гривен;

- в Димарському агролісництві – почти 10 миллионов гривен;

- в Полесском агролесничестве-более 23 миллиона гривен;

- в Оливском агролесничестве-более 13 миллионов гривен;

- в Сидоровецькому агролісництві – 16 миллионов гривен.

Общая сумма ущерба, нанесенного нарушениями - более 75 миллионов гривен", - детализировал Андрей Малеваный.

Чиновник отметил, что сейчас досудебное расследование по факту вырубки продолжается.

«Госэкоинспекцией проводится учет вырубленных насаждений в Тетиевском агролісництві, а также будет проводиться осмотр участков в Богуславском и Таращанском лесничествах. В случае выявления на их территориях незаконных вырубок общая сумма ущерба будет увеличиваться», - добавил Андрей Малеваный.