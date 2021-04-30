53,7 миллиона гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция за нарушения в сфере растительного мира и лесов в первом квартале 2021 года.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает «Знай».
С января по конец марта террорганами ГЭИ осуществлено 479 проверок, а на нарушителей составлено 1418 протоколов. Также принято 23 решения о временной остановке работы предприятий, на которых были выявлены факты несоблюдения природоохранного законодательства.
"Наибольшее количество нарушений зафиксировала ГЭИ Полесского округа-инспекторами составлено 215 протоколов. "Самыми дорогими" для окружающей среды оказались преступления, совершенные в пределах Центрального округа инспекции: за ущерб природе рассчитано более 7 миллионов гривен убытков", - отметил Андрей Малеванный.
Среди всех нарушений в сфере растительного мира вырубка лесов отличается своей массовостью и убыточностью для окружающей среды.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?"
Дочь Ольги Сумской оказалась с подругой в неожиданном месте: «Как вас туда занесло?»
Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…»
Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни: "Ну все, уже можно"
«Для того, чтобы существенно уменьшить масштабы браконьерской вырубки, крайне необходимо повышать штрафы за уничтожение зеленых насаждений. Соответствующие инициативы уже есть – это, в том числе, законопроект №4451. Он не только усиливает ответственность за незаконную рубку деревьев к 5100-10200 гривен для граждан, и вводит уголовную ответственность за повторный случай нарушения», - подчеркнул Андрей Малеваный.