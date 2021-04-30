53,7 миллиона гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция за нарушения в сфере растительного мира и лесов в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает «Знай».

С января по конец марта террорганами ГЭИ осуществлено 479 проверок, а на нарушителей составлено 1418 протоколов. Также принято 23 решения о временной остановке работы предприятий, на которых были выявлены факты несоблюдения природоохранного законодательства.

"Наибольшее количество нарушений зафиксировала ГЭИ Полесского округа-инспекторами составлено 215 протоколов. "Самыми дорогими" для окружающей среды оказались преступления, совершенные в пределах Центрального округа инспекции: за ущерб природе рассчитано более 7 миллионов гривен убытков", - отметил Андрей Малеванный.

Среди всех нарушений в сфере растительного мира вырубка лесов отличается своей массовостью и убыточностью для окружающей среды.

«Для того, чтобы существенно уменьшить масштабы браконьерской вырубки, крайне необходимо повышать штрафы за уничтожение зеленых насаждений. Соответствующие инициативы уже есть – это, в том числе, законопроект №4451. Он не только усиливает ответственность за незаконную рубку деревьев к 5100-10200 гривен для граждан, и вводит уголовную ответственность за повторный случай нарушения», - подчеркнул Андрей Малеваный.