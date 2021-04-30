Фонд Рината Ахметова запускает новый онлайн-проект #ДякуємоМедикам

Это дань уважения медицинским работникам, которые лицом к лицу противостоят пандемии коронавируса и ежедневно спасают людей от коварного и опасного заболевания.

– Они не планировали стать героями, но стали ими. Каждую минуту они спасают жизни, рискуя собственной, ежедневно они жертвуют собой ради нас всех. Так давайте поклонимся им за жертвенность, смелость и стойкость.

Врачи – настоящие герои нашего времени. Рискуя собой, они помогли победить коронавирус сотням тысяч украинцев. Фонд Рината Ахметова уже 15 лет системно и масштабно поддерживает украинскую медицину.

Во время пандемии это направление стало для Фонда приоритетным. Но врачам нужны не только средства защиты или современное оборудование. Как и любому человеку, им важно, чтобы их труд ценили и уважали.

Поэтому мы создаем платформу, которая позволит собрать благодарности медикам и истории об их ежедневном героическом труде, – рассказала директор по коммуникациям Фонда Юлия Ершова.

Любой житель страны может зайти на специальный раздел на сайте Фонда Рината Ахметова thankyoudoctors и разместить с вой рассказ о том, как медики спасли жизнь и здоровье ему, его родным или близким.

Кампания #ДякуємоМедикам реали зуется в рамках проекта Фонда Рината Ахметова «Борьба с COVID-19 в Украине», благодаря которому опорные государственные больни цы во всех регионах страны получили 155 кислородных концентраторов, 337 тысяч экспресс-тестов, более200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Для 1000 койко-мест в регионах был обеспечен доступ к стационарным и мобильным источникам кислорода. Ключевым элементом помощи Фонда стали свыше 200 аппаратов ИВЛ – это самая крупная поставка подобного оборудования в Украине за время пандемии.

Всего помощь от Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах: как клиники в областных центрах, так и совсем небольшие больницы в маленьких городах и поселках. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все годы независимости нашей страны.