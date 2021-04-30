Фонд Рината Ахметова запускает новый
Это дань уважения медицинским работникам, которые лицом к лицу противостоят пандемии коронавируса и ежедневно спасают людей от коварного и опасного заболевания.
– Они не планировали стать героями, но стали ими. Каждую минуту они спасают жизни, рискуя собственной, ежедневно они жертвуют собой ради нас всех. Так давайте поклонимся им за жертвенность, смелость и стойкость.
Врачи – настоящие герои нашего времени. Рискуя собой, они помогли победить коронавирус сотням тысяч украинцев. Фонд Рината Ахметова уже 15 лет системно и масштабно поддерживает украинскую медицину.
Во время пандемии это направление стало для Фонда приоритетным. Но врачам нужны не только средства защиты или современное оборудование. Как и любому человеку, им важно, чтобы их труд ценили и уважали.
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Поэтому мы создаем платформу, которая позволит собрать благодарности медикам и истории об их ежедневном героическом труде, – рассказала директор по коммуникациям Фонда Юлия Ершова.
Любой житель страны может
Кампания #ДякуємоМедикам реали
Всего помощь от Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах: как клиники в областных центрах, так и совсем небольшие больницы в маленьких городах и поселках. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все годы независимости нашей страны.