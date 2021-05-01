В Киеве мужчина в рясе, который недавно разгуливал по Подолу, не только толкнул, но и ударил девушку. После этого на место происшествия вызвали наряд полиции

Об этом сайту «Сегодня» сообщил спикер патрульной полиции Киева Максим Голобородько, пишет Znaj.

«Поступил вызов, что, якобы, этот мужчина ударил девушку. Приехала полиция, но в итоге на нарушителя никто не стал писать заявления. На него все же был составлен протокол за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии», - сказал он.

По словам копа, информация о том, что нарушитель в рясе - это священник, не подтвердилась.

При этом на вопрос, где он взял рясу и крест - в полиции пока не смогли ответить. Не подтвердили принадлежность к духовенству и опрошенные представители Церквей и конфессий. По неофициальной информации, мужчину и раньше видели навеселе на Подоле.

Как мы сообщали ранее, 23 апреля на Подоле гулял подвыпивший мужчина в одежде священника. Прохожим он показывал неприличные жесты.