В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 13.55 по Киеву, пишет znaj.ua.
Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь православным верующим со всего мира, которые присутствовали на церемонии Схождения Благодатного огня в храме Гроба Господнего.
Свидетелями чуда стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).
«Сегодня Великая Суббота. В этот день Господь дарит нам надежду, укрепляет веру и посылает нам Великое чудо - схождение Благодатного огня. Совсем скоро Благодатный огонь попадет в храмы во всех уголках Украины и тепло Божией благодати коснется души каждого человека», - сказал митрополит Антоний.
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Как отметили представители делегации УПЦ, Благодатный огонь в первые минуты схождения не обжигает, им можно умываться, освещая себя.
Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках.
Благодатный огонь сегодня вечером будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви.
Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00.
Из столицы Благодатный Огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.